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МОТ: Труд в Беларуси менее производителен, чем Туркменистане

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  • 13.03.2025, 13:16
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МОТ: Труд в Беларуси менее производителен, чем Туркменистане

Cредний белорусский работник в час производит 31,5 таких «математических» долларов.

Средний белорусский работник производит меньше, чем его коллега во всех соседних странах, кроме Украины. От мировых лидеров наш труженик отстает в пять раз. Международная организация труда обновила базу данных по производительности труда в мире на основе данных 2024 года, пишет «Белорусы и рынок».

Эксперты фонда считают производительность в постоянных международных долларах 2021 года по паритету покупательной способности – так выравнивают цены. То есть, для Беларуси результат в долларах МОТ будет значительно выше, чем в настоящих американских долларах.

По подсчетам МОТ, средний белорусский работник в час производит 31,5 таких «математических» долларов. В результате Беларусь оказалась на 67 месте в мире по производительности труда.

Все страны Евросоюза – выше нас, в том числе Польша – на 43 месте в мире (48,8 доллара в час), Литва – на 45 (54,7 долл.). Среди стран бывшего советского блока самые лучшие результаты у Словении, Хорватии и Чехии – они на 30, 31 и 32 местах соответственно с выработкой в 57-60 долл. на одного занятого в час.

Также нас опережают наши нынешние так называемые союзники:

Россия – 48 место в мире с 44,3 доллара в час,

Казахстан – 52 место с 39 долларов,

Туркменистан – 66 место с 31,6 долларов в час.

Первые места в рейтинге производительности занимают такие страны, как Люксембург (166 долларов), Ирландия (139 долларов) и Норвегия (123 долларов). То есть Беларусь отстает от лидеров в пять раз.

Один из самых низких показателей производительности – у таких крупных экономик, как Китай (19 долларов) и Индия (10,7 доллара).

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