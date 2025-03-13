Глава Минфина США пригрозил России «десятибалльными» санкциями

Глава Минфина США пригрозил России «десятибалльными» санкциями8
- 13.03.2025, 19:41
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При Байдене они были на три балла.
США «без колебаний» повысят уровень санкционного давления на Россию до максимального, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью CNBC.
По мнению главы Минфина, администрация экс-президента США Джо Байдена не вводила самые жесткие санкции из-за опасений по поводу роста цен на энергоресурсы в стране.
«Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то санкции администрации Байдена против России — это три. При уходе [Байдена] их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти», — отметил Бессент.
Он назвал санкции частью плана американского лидера Дональда Трампа для успешных переговоров. Трамп окажет «максимальное давление» на Россию и Украину, заверил министр.