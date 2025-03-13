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Глава Минфина США пригрозил России «десятибалльными» санкциями

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  • 13.03.2025, 19:41
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Глава Минфина США пригрозил России «десятибалльными» санкциями
Скотт Бессент

При Байдене они были на три балла.

США «без колебаний» повысят уровень санкционного давления на Россию до максимального, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью CNBC.

По мнению главы Минфина, администрация экс-президента США Джо Байдена не вводила самые жесткие санкции из-за опасений по поводу роста цен на энергоресурсы в стране.

«Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то санкции администрации Байдена против России — это три. При уходе [Байдена] их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти», — отметил Бессент.

Он назвал санкции частью плана американского лидера Дональда Трампа для успешных переговоров. Трамп окажет «максимальное давление» на Россию и Украину, заверил министр.

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