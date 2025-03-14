Могут ли белорусов увольнять прямо перед пенсией? 14.03.2025, 11:01

1,380

Юрист прокомментировала спор работника с нанимателем.

Белоруску на работе попросили подыскивать себе другую компанию. Особенность ситуации в том, что женщине осталось не так долго до пенсии.

— На днях меня попросили подыскивать другое место работы, потому как я не устраиваю как работник. Я на этом месте всего четыре месяца, с первого месяца не сошлись характером с моим непосредственным руководителем, она ко мне придирается по каждому поводу — хотя работу свою выполняю, не опаздываю на работу. До пенсии осталось два года и два месяца. Могут ли меня уволить?

Юрист Татьяна Ревинская поясняет, что к работникам предпенсионного возраста по Трудовому кодексу относятся сотрудники, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет.

В коллективном договоре наниматель может предусмотреть, что гарантии распространяются и на работников, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста осталось более 2 лет, например 2,5 или 3 года (п. 18 ч. 2 ст. 364 ТК).

При соблюдении определенных условий наниматель обязан продлить контракт (заключить новый контракт) с работником предпенсионного возраста (61 год — для мужчин, 56 лет — для женщин) не менее чем до достижения им общеустановленного пенсионного возраста (63 года — для мужчин, 58 лет для женщин).

Эта гарантия действует, если работник не допускает нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины, а также добросовестно относится к труду. Иначе говоря, есть условия для предоставления гарантии работникам предпенсионного возраста.

— Работник должен не только не иметь непогашенных и неснятых дисциплинарных взысканий, но и добросовестно работать. Под этим понимается, что к работнику не применялись не только дисциплинарные взыскания, но и другие меры правового воздействия (меры косвенного воздействия) в виде лишения, снижения премий, а также других мер, определенных правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашением, иными локальными правовыми актами (ч. 4 ст. 198 ТК).

Если к работнику применяли такие меры воздействия, например, за опоздания, но это не была мера дисциплинарного взыскания, такой факт уже рассматривается как недобросовестное отношение к труду.

— В этом случае у нанимателя нет обязанности продлить с работником контракт, несмотря на то что тот достиг предпенсионного возраста, — поясняет Татьяна Ревинская.

При этом у нанимателя должны быть документы, которые подтверждают факты нарушений и применения мер воздействия. Например, докладные записки и приказы о лишении премии и т. п.

К примеру, на момент истечения срока действия контракта, заключенного на три года, работнику до общеустановленного пенсионного возраста остается год. Допустим, он добросовестно работает и не допускает нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Наниматель предложил ему продлить контракт на год. Но работник не согласен, просит продлить контракт на два года, до истечения максимального 5-летного срока действия контракта.

— Наниматель вправе отказать работнику в продлении контракта на два года. Если работник не согласен продлить контракт на год, наниматель должен получить письменный отказ работника от продления контракта с формулировкой об увольнении по истечении срока действия контракта.

Если отказ работник не подписывает, наниматель предлагает ему подписать контракт с формулировкой о продлении на год. Если работник отказывается подписать контракт, наниматель должен составить акт об этом, — говорит юрист.

При этом работника предпенсионного возраста можно уволить по истечении срока действия контракта только при наличии его письменного отказа от продолжения трудовых отношений на условиях контракта и (или) письменного заявления об увольнении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com