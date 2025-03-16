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Трамп пообещал «обрушить ад» на хуситов и лично наблюдал за ударами по Йемену

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  • 16.03.2025, 11:38
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Трамп пообещал «обрушить ад» на хуситов и лично наблюдал за ударами по Йемену

Нынешняя волна атак преследовала три цели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении «решительных и мощных» ударов США по повстанцам-хуситам в Йемене. Как пишет The Wall Street Journal , он заявил, что «ад обрушится», чтобы противостоять операциям повстанцев. По словам Трампа, удары будут продолжаться, пока хуситы не прекратят нападения на морские суда у побережья.

Также на странице Белого дома в Х опубликовано фото Трампа, который лично наблюдал за нанесением ударов.

«Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские судоходные активы и сдержать террористические угрозы», - говорится в сообщении.

По сообщениям местных жителей, в субботу в окрестностях столицы Сана прогремели взрывы. Представитель министерства здравоохранения заявил, что по меньшей мере 31 мирный житель был убит и 101 ранен в субботу.

Отмечается, что среди объектов, подвергшихся ударам, были дома лидеров хуситов, проживающих в столице. Удары были нанесены по городу Саада, где базируются хуситы, и по району Сана в Джерафе.

При этом американские военные чиновники назвали субботние удары началом продолжительной кампании против повстанческой группировки.

В ходе операции были нанесены «высокоточные удары по поддерживаемым Ираном целям хути по всему Йемену для защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства», - говорится в сообщении Центрального командования США в X.

По словам двух собеседников издания, нынешняя волна ударов преследует три цели.

В краткосрочной перспективе она направлена на ракетные установки хуситов, которые перебрасываются к побережью для подготовки к новым атакам на морские суда. Также удары наносятся по руководству хуситов. И, наконец, удары дают понять Ирану, что он может стать следующим и какой военный потенциал и мощь могут быть задействованы, отмечают источники.

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