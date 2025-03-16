Трамп пообещал «обрушить ад» на хуситов и лично наблюдал за ударами по Йемену 3 16.03.2025, 11:38

2,174

Нынешняя волна атак преследовала три цели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении «решительных и мощных» ударов США по повстанцам-хуситам в Йемене. Как пишет The Wall Street Journal , он заявил, что «ад обрушится», чтобы противостоять операциям повстанцев. По словам Трампа, удары будут продолжаться, пока хуситы не прекратят нападения на морские суда у побережья.

Также на странице Белого дома в Х опубликовано фото Трампа, который лично наблюдал за нанесением ударов.

President Trump is taking action against the Houthis to defend US shipping assets and deter terrorist threats.



For too long American economic & national threats have been under assault by the Houthis. Not under this presidency. pic.twitter.com/FLC0E8Xkly — The White House (@WhiteHouse) March 15, 2025

«Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские судоходные активы и сдержать террористические угрозы», - говорится в сообщении.

По сообщениям местных жителей, в субботу в окрестностях столицы Сана прогремели взрывы. Представитель министерства здравоохранения заявил, что по меньшей мере 31 мирный житель был убит и 101 ранен в субботу.

Отмечается, что среди объектов, подвергшихся ударам, были дома лидеров хуситов, проживающих в столице. Удары были нанесены по городу Саада, где базируются хуситы, и по району Сана в Джерафе.

При этом американские военные чиновники назвали субботние удары началом продолжительной кампании против повстанческой группировки.

В ходе операции были нанесены «высокоточные удары по поддерживаемым Ираном целям хути по всему Йемену для защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства», - говорится в сообщении Центрального командования США в X.

По словам двух собеседников издания, нынешняя волна ударов преследует три цели.

В краткосрочной перспективе она направлена на ракетные установки хуситов, которые перебрасываются к побережью для подготовки к новым атакам на морские суда. Также удары наносятся по руководству хуситов. И, наконец, удары дают понять Ирану, что он может стать следующим и какой военный потенциал и мощь могут быть задействованы, отмечают источники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com