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ТАСС: Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней

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  • 18.03.2025, 20:37
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ТАСС: Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней

Стали известные первые подробности разговора президента США и диктатора РФ.

В Кремле заявили, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин поддержал его инициативу по поводу 30-дневного прекращения ударов по энергетике.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

В Кремле утверждают, что Путин якобы отдал соответствующий приказ российским военным.

Кроме этого, российский диктатор заявил президенту США что 19 марта состоится обмен пленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175.

В этом же разговоре Путин требовал от Трампа прекратить военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

Также сообщается, что Дональд Трамп поддержал идею Путина организовать матчи между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора двух президентов.

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