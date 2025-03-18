Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Путина и Трампа

Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Путина и Трампа7
- 18.03.2025, 20:52
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Вашингтон перечислил основные шаги, которые должны быть предприняты для урегулирования войны РФ с Украиной.
Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией», — говорится в сообщении.
Вашингтон перечисляет основные шаги, которые должны быть предприняты для мирного урегулирования. «Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения ударов по инфраструктуре и энергетике, а также начала технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — сообщили в Белом доме.
Оба лидера согласились, что улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. «Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир», — говорится в заявлении.
Также во время телефонного разговора президент США и диктатор РФ сошлись во мнении, что нельзя позволить Ирану иметь возможность угрожать существованию Израиля, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в X.
В рамках беседы лидеры обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия на вооружении других стран.
«Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль», — написала Левитт.
Как сообщал Charter97.org, Путин требовал от Трампа прекратить военную помощь и обмен разведданными с Украиной.