Сын легендарного итальянского вратаря Буффона будет играть за сборную Чехии 19.03.2025, 22:48

Луи Томас Буффон

Буффон-младший уже учит чешский язык.

Луи Томас Буффон, сын Джанлуиджи Буффона, рассказал, почему он решил выбрать выступления за сборную Чехии, а не Италии.

По словам молодого полузащитника, решение было принято после разговора с семьей, которая сказала, что так будет для него лучше.

«Я поговорил со своей семьей, и мы вместе решили, что для моей футбольной карьеры и моего развития как игрока будет лучше играть за Чехию.

Конечно, моя мама была очень счастлива. Но мой отец также был взволнован, потому что это был мой первый вызов в национальную сборную», - добавляет он, отметив, что именно Джанлуиджи посоветовал ему отдать предпочтение сборной Чехии.

Буффон-младший также рассказал об успехах в изучении чешского.

«Я не очень хорошо знаю язык, но ежедневно трачу хотя бы 10 минут в Duolingo», - сказал Луи Томас.

Отметим, что хавбек является сыном Джанлуиджи Буффона и чешской модели Алены Шередовой. На клубном уровне он защищает цвета «Пизы», за которую недавно дебютировал во взрослом футболе.

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