В Беларуси еще раз дорожает бензин 2 21.03.2025, 12:30

Цена вырастет на две копейки.

С 22 марта в Беларуси снова подорожает бензин. Об этом предупреждает «Белнефтехим». Цены на моторное топливо на автозаправочных станциях повысятся на 2 копейки за литр.

В результате с 22 марта, в зависимости от вида топлива, цены составят:

АИ-92-К5-Евро — 2,38 рубля;

АИ-95-К5-Евро — 2,48 рубля;

АИ-98-К5-Евро — 2,70 рубля;

ДТ — 2,48 рубля.

Речь идет о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты — на 16 копеек за литр топлива.

Как ранее анонсировали в «Белнефтехиме», повышение происходит с шагом в 2 копейки еженедельно, начиная с 15 марта. На данный момент бензин уже подорожал на 4 копейки.

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