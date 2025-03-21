В Беларуси еще раз дорожает бензин

В Беларуси еще раз дорожает бензин2
- 21.03.2025, 12:30
Цена вырастет на две копейки.
С 22 марта в Беларуси снова подорожает бензин. Об этом предупреждает «Белнефтехим». Цены на моторное топливо на автозаправочных станциях повысятся на 2 копейки за литр.
В результате с 22 марта, в зависимости от вида топлива, цены составят:
АИ-92-К5-Евро — 2,38 рубля;
АИ-95-К5-Евро — 2,48 рубля;
АИ-98-К5-Евро — 2,70 рубля;
ДТ — 2,48 рубля.
Речь идет о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты — на 16 копеек за литр топлива.
Как ранее анонсировали в «Белнефтехиме», повышение происходит с шагом в 2 копейки еженедельно, начиная с 15 марта. На данный момент бензин уже подорожал на 4 копейки.