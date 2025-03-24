В Польше попытались посчитать, сколько в стране белорусов

В Польше попытались посчитать, сколько в стране белорусов1
- 24.03.2025, 13:39
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Только за последний год в страну переехало 38 тысяч.
За последние пять лет количество белорусов в Польше выросло на 287 тысяч человек, причем как минимум 38 тысяч поселились в соседней стране за прошлый год. Так считает краковский районный депутат Миколай Касей на основании исследования, пишет «Польское радио».
Миколай Касей проанализировал электронный реестр учета населения Польши и обнаружил, что в 2024 году там появилось не менее 38 тысяч белорусских имен. Главные выводы его исследования следующие:
на начало 2025 года в Польше было зарегистрировано более 348 тысяч человек с белорусскими именами, как с польским гражданством, так и без;
с 2024 года количество белорусов в государственном реестре имен выросло на 12%;
за последние пять лет, с 2020 года, число белорусских мигрантов в Польше увеличилась на 280 тысяч человек.
Автор исследования проанализировал сведения о количестве белорусов в Польше на основе анонимных данных из базы данных PESEL — государственного реестра учета населения. Часть имен можно однозначно определить как белорусские — из мужских это, например, Aliaksandr, Siarhei, Dzmitry. Владельцы этих имен сразу попадали в список белорусов.
Такие имена, как Ivan, Ruslan или Andrei, могли принадлежать не только белорусам, но и украинцам, и россиянам. В этом случае использовалась пропорциональная система.
Общая численность мужчин с белорусскими именами в Польше оценивается в 201 620 человек, женщин — 147 026 человек. Таким образом, общую численность белорусов и белорусок в Польше можно оценить в 348,5 тысячи человек.
На начало 2020 года количество белорусов в Польше составляло 61,7 тысячи. Самый большой рост был отмечен в 2022 году, когда в соседнюю страну переселились более 103 тысяч белорусов. За последние пять лет количество белорусов в Польше выросло на 287 тысяч человек.