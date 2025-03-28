Зеленский: Киев получит доступ к разведданным Европы и лицензии на производство ПВО
- 28.03.2025, 20:34
Также будет вестись работа над лицензиями для некоторых видов артиллерии.
Во время саммита в Париже на этой неделе Украина смогла договориться о доступе к разведывательным данным и складам с боеприпасами европейских партнеров, а также о получении лицензий на производство систем ПВО.
Об этом во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Так, комментируя переговоры с европейскими партнерами, глава государства заявил, что был получен «очень правильный и четкий результат».
В частности, по его словам, кроме объявленного Францией нового оборонного пакета для Украины на 2 миллиарда евро, со всеми лидерами было договорено о важных дополнительных пакетах оборонной помощи для Украины. Конкретные детали по этому поводу будут озвучены во время следующего заседания в формате «Рамштайн» в апреле.
«Это еще одна договоренность, что будет «Рамштайн» в апреле месяце. Все сделают для этого все. За организацию будет ответственна Великобритания и Германия», - отметил Зеленский.
Кроме того, с некоторыми странами была достигнута договоренность «о расширении доступа Украины к разведданным, доступа к соответствующим технологиям и спутникам, которые имеют наши европейские коллеги». Президент Украины пояснил, что это европейская инициатива.
«Мы договорились с некоторыми лидерами относительно нашего украинского доступа к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензиями для некоторых видов артиллерии», - подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем, было договорено об инвестициях в производство украинских дронов и ракет.
«Мы договорились срочно - на это даем неделю - провести встречу в Украине в узком кругу представителей Генштабов, пока основных стран, которые на 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Сначала не все они приедут. Мы приглашаем узкий круг. Франция, Великобритания и Украина точно будет. Это такой треугольник в этом вопросе», - сообщил Зеленский.
В частности, украинская сторона ознакомит партнеров с инфраструктурой, проработает общее видение. Затем после встречи военных планируются встречи на уровне советников по национальной безопасности.