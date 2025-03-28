Зеленский: Киев получит доступ к разведданным Европы и лицензии на производство ПВО 28.03.2025, 20:34

Также будет вестись работа над лицензиями для некоторых видов артиллерии.

Во время саммита в Париже на этой неделе Украина смогла договориться о доступе к разведывательным данным и складам с боеприпасами европейских партнеров, а также о получении лицензий на производство систем ПВО.

Об этом во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, комментируя переговоры с европейскими партнерами, глава государства заявил, что был получен «очень правильный и четкий результат».

В частности, по его словам, кроме объявленного Францией нового оборонного пакета для Украины на 2 миллиарда евро, со всеми лидерами было договорено о важных дополнительных пакетах оборонной помощи для Украины. Конкретные детали по этому поводу будут озвучены во время следующего заседания в формате «Рамштайн» в апреле.

«Это еще одна договоренность, что будет «Рамштайн» в апреле месяце. Все сделают для этого все. За организацию будет ответственна Великобритания и Германия», - отметил Зеленский.

Кроме того, с некоторыми странами была достигнута договоренность «о расширении доступа Украины к разведданным, доступа к соответствующим технологиям и спутникам, которые имеют наши европейские коллеги». Президент Украины пояснил, что это европейская инициатива.

«Мы договорились с некоторыми лидерами относительно нашего украинского доступа к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензиями для некоторых видов артиллерии», - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, было договорено об инвестициях в производство украинских дронов и ракет.

«Мы договорились срочно - на это даем неделю - провести встречу в Украине в узком кругу представителей Генштабов, пока основных стран, которые на 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Сначала не все они приедут. Мы приглашаем узкий круг. Франция, Великобритания и Украина точно будет. Это такой треугольник в этом вопросе», - сообщил Зеленский.

В частности, украинская сторона ознакомит партнеров с инфраструктурой, проработает общее видение. Затем после встречи военных планируются встречи на уровне советников по национальной безопасности.

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