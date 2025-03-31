Девочка нашла в огороде под Минском бусину, которой более 1100 лет
- 31.03.2025, 17:03
Она показала находку родителям, а семья отправилась в музей.
Уникальную находку в музее «Стары Менск» принесла семья из деревни Городище, расположенной возле столицы. Об этом рассказывается в инстаграм-аккаунте самого музея.
Девочка Анна нашла в огороде элемент древнего изготовления. Она показала находку родителям, а семья отправилась в музей, чтобы передать ему бусину в дар.
В музее говорят, что девочке попалась византийская бусина, сделанная из цветного стекла. Она датируется X веком — то есть находке как минимум 1100 лет.
Подобные бусины в Городище находят регулярно. Но именно таких в музее есть только две штуки.