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Девочка нашла в огороде под Минском бусину, которой более 1100 лет

  • 31.03.2025, 17:03
Девочка нашла в огороде под Минском бусину, которой более 1100 лет
иллюстративное фото

Она показала находку родителям, а семья отправилась в музей.

Уникальную находку в музее «Стары Менск» принесла семья из деревни Городище, расположенной возле столицы. Об этом рассказывается в инстаграм-аккаунте самого музея.

Девочка Анна нашла в огороде элемент древнего изготовления. Она показала находку родителям, а семья отправилась в музей, чтобы передать ему бусину в дар.

В музее говорят, что девочке попалась византийская бусина, сделанная из цветного стекла. Она датируется X веком — то есть находке как минимум 1100 лет.

Подобные бусины в Городище находят регулярно. Но именно таких в музее есть только две штуки.

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