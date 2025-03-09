Бездомной жительнице Гомеля, которая помогла блогеру выиграть BMW M4, купили квартиру

Бездомной жительнице Гомеля, которая помогла блогеру выиграть BMW M4, купили квартиру1
- 9.03.2025, 11:33
На деньги, вырученные с продажи выигранной машины.
Бездомная гомельчанка Виктория, которая в ноябре прошлого года помогла местному блогеру Rubakha Go выиграть в конкурсе российского стримера Некоглая автомобиль BMW M4, обзавелась собственным жильем. Судя по всему, квартиру купили на деньги, вырученные с продажи выигранной машины. На покупку обратили внимание «Сильные новости».
Видеоролик с блогером Анатолием (Rubakha Go) и Викторией появился в аккаунте одного из агентств недвижимости. В нем представительница агентства передает женщине, которая ранее жила у знакомых, ключи и пакет с документами. Что это за квартира и сколько она стоила, не говорится.
Анатолий выиграл в конкурсе Михаила Литвина благодаря видео с энергетиком Lit energy, который производит стример. За лучший ролик российский блогер обещал подарить автомобиль. Беларус снимал ролики «Один литр Энжера вам или два другому» с бездомной женщиной Викторией. Видео так понравились пользователям, что этот дуэт в итоге выиграл главный приз — BMW M4.
О себе победитель рассказал, что ему 17 лет, он из Гомеля, учится в университете, любит ходить в спортзал. По словам парня, героине его роликов 55 лет, она живет у знакомых. Он намерен продать машину и вложить деньги в контент, а также купить Виктории квартиру, чтобы она больше не была бездомной.