Авиация ВСУ атаковала базу россиян в Курской области 14.04.2025, 17:05

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Для удара использовали французский высокоточный боеприпас.

Украинская боевая авиация нанесла прицельный удар по промышленному объекту в поселке Теткино Курской области РФ. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на телеграм-канал «Соняшник», связанный с ВС Украины.

Известно, что целью удара стал местный сахарный завод, где, по данным источников, размещались подразделения российских войск и беспилотные летательные аппараты, которые враг использовал в боевых действиях против ВСУ.

Для атаки украинские военные использовали высокоточный авиационный боеприпас французского производства AASM Hammer, адаптированный к истребителям МиГ-29 ВВС Украины.

Опубликованные кадры свидетельствуют, что боеприпас пробил крышу здания и взорвался внутри, разрушив значительную часть промышленного цеха.

Интересно, что российские информационные ресурсы уже подтвердили факт удара, указав на многочисленные потери среди военнослужащих и наличие раненых.

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