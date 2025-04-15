«Неман» в Кубке Беларуси забил гол на 18-й секунде
- 15.04.2025, 22:31
Супербыстрый гол удался Антону Сучкову.
В 1/2 финала Betera-Кубка Беларуси-2024/25 гродненский «Неман» принимал «Витебск». Гродненский клуб одержал победу со счетом 3:0.
В первом полуфинальном поединке у хозяев супербыстрый гол удался Антону Сучкову, отличившемуся на 18-й секунде! Молодой хавбек поразил ворота ударом низом из центра штрафной.
Во втором тайме перевес хозяев удвоил опытный полузащитник Сергей Пушняков, который доработал эпизод на границе вратарской. А в концовке матерый форвард «Немана» Егор Зубович установил итог с пенальти, создав команде Игоря Ковалевича комфортный задел перед ответной встречей с витеблянами.
Вторая пара полуфиналистов начнет выяснять отношения в среду, 16 апреля: в Жодино «Торпедо»-БЕЛАЗ примет «МЛ Витебск».