«Неман» в Кубке Беларуси забил гол на 18-й секунде 15.04.2025, 22:31

Супербыстрый гол удался Антону Сучкову.

В 1/2 финала Betera-Кубка Беларуси-2024/25 гродненский «Неман» принимал «Витебск». Гродненский клуб одержал победу со счетом 3:0.

В первом полуфинальном поединке у хозяев супербыстрый гол удался Антону Сучкову, отличившемуся на 18-й секунде! Молодой хавбек поразил ворота ударом низом из центра штрафной.

Во втором тайме перевес хозяев удвоил опытный полузащитник Сергей Пушняков, который доработал эпизод на границе вратарской. А в концовке матерый форвард «Немана» Егор Зубович установил итог с пенальти, создав команде Игоря Ковалевича комфортный задел перед ответной встречей с витеблянами.

Вторая пара полуфиналистов начнет выяснять отношения в среду, 16 апреля: в Жодино «Торпедо»-БЕЛАЗ примет «МЛ Витебск».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com