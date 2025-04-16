Путинист Пригожин пошел против властей РФ 1 16.04.2025, 9:59

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Деньги оказались сильнее «идей».

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает вторжение РФ в Украину, высказал свое недовольство, поскольку российских артистов призвали выступать на 9 Мая бесплатно, пишет «Главред».

Как сообщают росСМИ, депутат Нина Останина заявила, что артистам не нужно платить гонорары на 9 Мая, ведь «патриотизм не должен быть платным».

Но Пригожин раскритиковал такую идею, ведь именно на концертах артисты зарабатывают.

«У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Артисты вкладывают деньги в свою карьеру, в творчество, песни и клипы. Например, последний альбом, который мы выпустили с Валерией, обошелся нам почти в 250 тысяч евро. Почему артист должен быть козлом отпущения?» — сказал путинист.

Также любитель диктатора Путина заявил, что власть должна поддерживать артистов, а не наоборот.

«90% артистов в кредитах сидят. Кто будет это компенсировать? Депутаты это финансируют? Надо наоборот поддерживать артистов, которые остались в стране, поддерживают страну», — добавил продюсер.

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