СМИ: Илон Маск построит «Золотой купол» для Трампа 1 17.04.2025, 16:28

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Что известно о будущей противоракетной защите США.

Илон Маск может получить главную роль в создании «Золотого купола» для президента США Дональда Трампа. Его компания SpaceX становится фаворитом в борьбе за участие в масштабном проекте противоракетной защиты США под названием «Золотой купол».

По информации шести источников, Маск сотрудничает с компанией Palantir и производителем беспилотников Anduril по разработке ключевых компонентов системы. Об этом сообщает Independent (перевод — Telegraf).

Проект начат по распоряжению президента США Дональда Трампа, который 27 января назвал потенциальную ракетную атаку «самой катастрофической угрозой для Соединенных Штатов». Система основана на принципах израильского «Железного купола» и направлена на создание надежного противоракетного щита.

По данным источников, план консорциума предусматривает запуск от 400 до 1000 спутников для обнаружения и отслеживания ракет, а также отдельный флот из 200 ударных спутников, оснащенных ракетами или лазерами для уничтожения вражеских объектов. SpaceX не будет участвовать в разработке оружия для спутников.

Особенностью предложения SpaceX является введение модели «службы за подпиской», когда правительство будет платить за доступ к технологиям, а не покупать систему. Этот подход может ускорить развертывание «Золотого купола», хотя некоторые представители Пентагона против такой идеи.

Предыдущие инженерные и проектные работы для спутниковой системы обнаружения ракет оцениваются в 6-10 миллиардов долларов.

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