В пункте пропуска «Брест» таможенники изъяли автобус Ecolines

В пункте пропуска «Брест» таможенники изъяли автобус Ecolines3
- 25.04.2025, 15:57
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Причем здесь водитель и что с пассажирами?
В пункте пропуска «Брест» таможенники проверили международный рейсовый автобус Ecolines, который приехал из Польши. Они выяснили, что 43-летний водитель-белорус спрятал в салоне контрабанду. Как пишет BGmedia, об этом сообщает Государственный таможенный комитет.
Водитель заявил таможенникам, что у него нет товаров, которые нужно задекларировать. Тогда они решили досмотреть автобус. Внутри салона обнаружили брендовую аксессуары и обувь. Среди аксессуаров — кошелек и рюкзак Louis Vuitton, клатч Chanel, кроссовки Puma и Nike общей стоимостью около 20 тысяч рублей.
«Товар и автобус 2005 года выпуска, оценочная стоимость которого составила порядка 360 тысяч рублей, изъяты», — сообщила таможня.
Брестская таможня начала административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП РБ. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1 260 рублей) с возможной конфискацией незаконно ввозимых товаров и транспортного средства, использованного для их перемещения.
А вот как пассажиры добирались туда, куда ехали, учитывая, что автобус изъяли прямо на границе, в Государственном таможенном комитете не рассказали. В приграничных чатах об этом инциденте ничего не писали.