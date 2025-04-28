Главный раввин Украины обратился к Дональду Трампу с помощью песни

Главный раввин Украины обратился к Дональду Трампу с помощью песни2
- 28.04.2025, 12:43
Моше Асман призвал президента США бороться во имя света.
Главный раввин Моше Асман обратился к Дональду Трампу с помощью песни и видеоролика, который он опубликовал в соцсетях.
«Мое обращение к Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов Америки, с просьбой помочь Украине достичь справедливого и прочного мира», - написал он.
В песне, написанной на английском языке, он обращается к президенту США: «Дональд Трамп, время сражаться во имя света».
Видеоряд сопровождают кадры с ракетной атаки РФ по Киеву 24 апреля и посещение Моше Асманом места попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Киеве.