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Главный раввин Украины обратился к Дональду Трампу с помощью песни

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  • 28.04.2025, 12:43
Главный раввин Украины обратился к Дональду Трампу с помощью песни
Моше Асман

Моше Асман призвал президента США бороться во имя света.

Главный раввин Моше Асман обратился к Дональду Трампу с помощью песни и видеоролика, который он опубликовал в соцсетях.

«Мое обращение к Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов Америки, с просьбой помочь Украине достичь справедливого и прочного мира», - написал он.

В песне, написанной на английском языке, он обращается к президенту США: «Дональд Трамп, время сражаться во имя света».

Видеоряд сопровождают кадры с ракетной атаки РФ по Киеву 24 апреля и посещение Моше Асманом места попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Киеве.

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