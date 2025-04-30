Стало известно, что поразили БПЛА на оборонном заводе в Муроме 30.04.2025, 12:25

Два объекта выгорели дотла.

В России в Муроме Владимирской области был атакован оборонный завод «Ростех». Он попал в один из складов и проходную, в результате чего они выгорели дотла.

Об этом сообщает российское издание ASTRA.

В ночь на 30 апреля в Муроме на местном заводе «Муромский приборостроительный завод» «Ростеха» прогремели взрывы. Как сообщают местные, до этого над городом слышали пролет БПЛА.

После взрыва на предприятии вспыхнул огонь — выгорел склад готовой продукции и проходная. Движение в районе Муромского приборостроительного завода перекрыли.

Площадь возгорания составила 720 кв. м.

«Муромский приборостроительный завод» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» и является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других российских силовых структур.

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com