Стало известно, что поразили БПЛА на оборонном заводе в Муроме
- 30.04.2025, 12:25
Два объекта выгорели дотла.
В России в Муроме Владимирской области был атакован оборонный завод «Ростех». Он попал в один из складов и проходную, в результате чего они выгорели дотла.
Об этом сообщает российское издание ASTRA.
В ночь на 30 апреля в Муроме на местном заводе «Муромский приборостроительный завод» «Ростеха» прогремели взрывы. Как сообщают местные, до этого над городом слышали пролет БПЛА.
После взрыва на предприятии вспыхнул огонь — выгорел склад готовой продукции и проходная. Движение в районе Муромского приборостроительного завода перекрыли.
Площадь возгорания составила 720 кв. м.
«Муромский приборостроительный завод» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» и является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других российских силовых структур.
С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.