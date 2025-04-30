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Стало известно, что поразили БПЛА на оборонном заводе в Муроме

  • 30.04.2025, 12:25
Стало известно, что поразили БПЛА на оборонном заводе в Муроме

Два объекта выгорели дотла.

В России в Муроме Владимирской области был атакован оборонный завод «Ростех». Он попал в один из складов и проходную, в результате чего они выгорели дотла.

Об этом сообщает российское издание ASTRA.

В ночь на 30 апреля в Муроме на местном заводе «Муромский приборостроительный завод» «Ростеха» прогремели взрывы. Как сообщают местные, до этого над городом слышали пролет БПЛА.

После взрыва на предприятии вспыхнул огонь — выгорел склад готовой продукции и проходная. Движение в районе Муромского приборостроительного завода перекрыли.

Площадь возгорания составила 720 кв. м.

«Муромский приборостроительный завод» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» и является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других российских силовых структур.

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

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