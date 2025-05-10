Макрон едет в Украину с высокопоставленными чиновниками из Европы
- 10.05.2025, 8:24
Лидеры «коалиции решительных» сегодня проводят встречу в Киеве.
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Украину. Кроме того, с ним в дороге и другие лидеры ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Макрона в соцсети Х (бывший Twitter).
«На пути в Киев. Для Украины, для Европы», - написал президент Франции.
Также он опубликовал фото, на котором видно, что с ним в дороге еще несколько европейских и не только чиновников. Среди них:
канцлер Германии Фридрих Мерц;
премьер-министр Британии Кир Стармер;
премьер-министр Польши Дональд Туск.
Встреча «коалиции решительных» в Киеве
Напомним, вчера Макрон заявил, что примет участие во встрече лидеров «коалиции решительных», которая пройдет уже сегодня, 10 мая, в Киеве.
Он отметил, что встреча будет в гибридном формате. То есть, часть лидеров будут присутствовать лично, а часть - в режиме онлайн по соображениям безопасности. На тот момент Макрон еще не уточнял, в каком формате будет участвовать лично.