В Киев прибыли Мерц, Макрон, Стармер и Туск

В Киев прибыли Мерц, Макрон, Стармер и Туск2
- 10.05.2025, 9:05
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«Коалиция решительных» в сборе.
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая с визитом в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров «коалиции решительных». Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины», - сказал Сибига на вокзале.
Первый визит Мерца на посту канцлера Германии в Киев
6 мая, Бундестаг проголосовал за назначение Фридриха Мерца новым канцлером Германии. После этого он принял присягу и официально вступил в новую должность.
Сегодня же состоялся первый официальный визит Фридриха Мерца в Украину в качестве канцлера Германии.
Напомним, что до этого он посещал столицу Украины в начале декабря прошлого года. Тогда Мерц заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России.
«Коалиция решительных»
Великобритания и Франция возглавили усилия по обеспечению мира в Украине. Была создана «Коалиция решительных», в рамках которой собрали страны, готовые предоставить войска или другую помощь для поддержания мира в Украине.
Эта коалиция отличается быстрыми решениями, готовностью поставлять современное оружие, обучать украинских военных и помогать в восстановлении инфраструктуры.
Как отмечал министр обороны Великобритании Джон Хили, цель такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.
Встреча «коалиции решительных»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине состоится встреча лидеров «коалиции решительных».
По его словам, Украине вместе с партнерами предстоит серьезная работа.
Глава украинского государства не раскрыл деталей о том, что именно планируется обсудить на встрече.