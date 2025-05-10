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«Я в шоке, бывает такое, что покупала»

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  • 10.05.2025, 17:59
  • 4,348
«Я в шоке, бывает такое, что покупала»

Видео с производства мясных подушечек в Бресте вызвало споры среди белорусов.

Блогер из Кобрина ПалВаныч опубликовал в TikTok видео с производства известных белорусам мясных подушечек на Брестском мясокомбинате. Ролики вызвали оживленные споры среди комментаторов: одни увидели «нарушения» в изготовлении продукта, другие же говорили, что все в порядке с изготовлением подушечек, пишет «Телеграф».

На первом видео блогер показал, как работник в перчатках лопатой загружал мясную массу в оборудование. А на втором продемонстрировал, как уже готовые мясные подушечки ехали на производственной ленте, а потом их упаковывали.

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«Мясные подушечки — единственные пельмени со знаком качества», — подписал один из роликов его автор.

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«Я в шоке, бывает такое, что покупала, больше не буду, ешьте сами!» — написала одна комментаторша, не указав при этом, что ее не устроило.

«Нарушают!!! Обязательно нужно маску надевать. А вдруг чихнет», — опасается другая. Ей ответил комментатор: «Продукт проходит три степени термической обработки, может, еще химзащиту надеть?»

Еще одной пользовательнице не понравилась технология производства: «2025 год! На заводе фарш лопатой маслать. Технология».

«Пластиковая лопата, загрузчик из нержавейки, человек в спецодежде, перчатки, чисто в цеху. Как по мне — норм», — поделился альтернативным мнением еще один юзер. Его поддержали 3270 лайками.

С ним согласился другой комментатор: «Некоторые так реагируют, будто он забрал эту лопату у дворника и с пола это мясо зачерпывает… Чистая лопата, специально для мяса, тара — тоже. Что вам не нравится?»

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