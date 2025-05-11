Француз нашел на огороде залежи золота на 4 млрд евро 16 11.05.2025, 11:46

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Но возникли неожиданные нюансы.

Француз в ходе полевых работ в мае обнаружил месторождение золота стоимостью 4 млрд евро. Однако его радость длилась недолго. Оказалось, что по французским законам он не имел никаких прав на жилу, содержащую 150 тонн руды, пишет Telegraf.news.

Ожидается, что это месторождение золота станет одним из крупнейших во Франции. Однако нашедший клад не станет богатым. Французское законодательство о недрах гласит, что все, что находится под поверхностью земли, принадлежит государству.

История, началась как сказка на яву. 52-летний фермер обнаружил на своей земле месторождение золота стоимостью более 4 миллиардов евро. Работая в поле, он заметил в земле несколько золотых комков. Известно, что это сенсационное открытие произошло в регионе Овернь-Рона-Альпы.

Фермер сообщил об этом геологам, которые на месте определили, что месторождение содержит более 150 тонн золота. Радость 52-летнего мужчины была безмерной, о чем он сообщил соседям. Однако вскоре после этого на место происшествия прибыли представители правительства и охладили его пыл.

Для властей Франции также есть проблема. Земля несчастливого(?) француза расположена в районе, представляющем экологическую ценность. Прежде чем начать добычу полезных ископаемых, в регионе необходимо провести экологические исследования.

Открытие также разделило местных жителей: некоторые опасаются окончания тихой идиллии в сельской местности, другие надеются на экономическое возрождение.

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