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Партизаны нанесли удар в тылу россиян в Херсонской области

  • 21.05.2025, 8:57
Партизаны нанесли удар в тылу россиян в Херсонской области

Оккупантов оставили без техники операторов БПЛА.

Партизаны движения «АТЕШ» сообщили об успешной диверсии в тылу оккупационных войск России на временно оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщает Telegram-канал АТЕШ.

В Геническом районе был уничтожен автомобиль с оборудованием для работы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, который использовался российскими военными.

Как заявили в движении, в результате наблюдения удалось установить, что оккупанты проживали в домах местных жителей и маскировали военную технику под гражданскую, пряча ее на частных дворах. Но даже это не спасло их.

«Уставшие после очередного задания, операторы припарковали авто возле своего временного укрытия - именно тогда мы нанесли удар», - говорится в сообщении.

В «АТЕШ» отмечают, что после потери техники группа не сможет вернуться к выполнению задач в ближайшее время. В условиях нехватки оборудования в армии РФ это ослабляет позиции врага на этом направлении.

Кроме того, в движении добавляют: новую машину так называемые «волонтеры» вряд ли привезут - логистика у оккупантов все хуже.

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