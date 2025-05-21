Партизаны нанесли удар в тылу россиян в Херсонской области
- 21.05.2025, 8:57
Оккупантов оставили без техники операторов БПЛА.
Партизаны движения «АТЕШ» сообщили об успешной диверсии в тылу оккупационных войск России на временно оккупированной Херсонщине.
Об этом сообщает Telegram-канал АТЕШ.
В Геническом районе был уничтожен автомобиль с оборудованием для работы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, который использовался российскими военными.
Как заявили в движении, в результате наблюдения удалось установить, что оккупанты проживали в домах местных жителей и маскировали военную технику под гражданскую, пряча ее на частных дворах. Но даже это не спасло их.
«Уставшие после очередного задания, операторы припарковали авто возле своего временного укрытия - именно тогда мы нанесли удар», - говорится в сообщении.
В «АТЕШ» отмечают, что после потери техники группа не сможет вернуться к выполнению задач в ближайшее время. В условиях нехватки оборудования в армии РФ это ослабляет позиции врага на этом направлении.
Кроме того, в движении добавляют: новую машину так называемые «волонтеры» вряд ли привезут - логистика у оккупантов все хуже.