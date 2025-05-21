В Мадриде застрелили экс-советника Януковича 18 21.05.2025, 12:54

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В Портнова выстрелили пять раз у входа в американскую школу.

В испанском Мадриде застрелили бывшего заместителя главы администрации украинского президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом пишут западные СМИ и подтвердил собеседник LIGA.net в Силах обороны Украины и разведки.

Убийство произошло в 9:15 утра по местному времени. В Портнова выстрелили пять раз у входа в американскую школу. По предварительным данным полиции, стреляющих было несколько - двое или трое.

В образовательной организации не знают, был ли Андрей Портнов отцом одного из учеников.

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