В Мадриде застрелили экс-советника Януковича

В Мадриде застрелили экс-советника Януковича18
- 21.05.2025, 12:54
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В Портнова выстрелили пять раз у входа в американскую школу.
В испанском Мадриде застрелили бывшего заместителя главы администрации украинского президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.
Об этом пишут западные СМИ и подтвердил собеседник LIGA.net в Силах обороны Украины и разведки.
Убийство произошло в 9:15 утра по местному времени. В Портнова выстрелили пять раз у входа в американскую школу. По предварительным данным полиции, стреляющих было несколько - двое или трое.
В образовательной организации не знают, был ли Андрей Портнов отцом одного из учеников.