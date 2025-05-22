Выборы президента Польши: кто лидирует перед вторым туром?
- 22.05.2025, 22:09
Опрос.
Первый опрос, проведенный перед вторым туром президентских выборов в Польше, показал незначительное преимущество Кароля Навроцкого, которого поддерживает бывшая партия власти «Право и справедливость».
Об этом сообщает TVN24.
Агентство Opinia24 задало польским респондентам два вопроса. Первый касался намерения принять участие во втором туре выборов президента: 80% заявили о намерении проголосовать, дома планируют остаться 12%, остальные не определились с ответом.
На второй вопрос – за кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента состоялись сегодня – из тех, кто заявил о намерении голосовать, 47% высказались за Кароля Навроцкого.
Зато кандидата от партии власти «Гражданская платформа», мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 45% опрошенных.
Еще 8% польских респондентов, которые настроены принять участие в выборах президента Польши, заявили, что пока не определились с выбором.