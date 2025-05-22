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Выборы президента Польши: кто лидирует перед вторым туром?

  • 22.05.2025, 22:09
Выборы президента Польши: кто лидирует перед вторым туром?

Опрос.

Первый опрос, проведенный перед вторым туром президентских выборов в Польше, показал незначительное преимущество Кароля Навроцкого, которого поддерживает бывшая партия власти «Право и справедливость».

Об этом сообщает TVN24.

Агентство Opinia24 задало польским респондентам два вопроса. Первый касался намерения принять участие во втором туре выборов президента: 80% заявили о намерении проголосовать, дома планируют остаться 12%, остальные не определились с ответом.

На второй вопрос – за кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента состоялись сегодня – из тех, кто заявил о намерении голосовать, 47% высказались за Кароля Навроцкого.

Зато кандидата от партии власти «Гражданская платформа», мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 45% опрошенных.

Еще 8% польских респондентов, которые настроены принять участие в выборах президента Польши, заявили, что пока не определились с выбором.

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