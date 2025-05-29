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NBC: «Ястребы» могут заставить Трампа ввести санкции против РФ

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  • 29.05.2025, 18:10
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NBC: «Ястребы» могут заставить Трампа ввести санкции против РФ

У президента США может не остаться выбора.

Сторонники «ястребиной» позиции против Москвы в США могут вынудить президента Дональда Трампа пойти на новые санкции против России, сообщает NBC News.

«У него может не остаться выбора, если ястребы в сенате по отношению к России добьются своего и примут двухпартийный законопроект, включающий 500-процентную пошлину для покупателей российского экспорта, включая нефть», — говорится в материале.

По информации Reuters, к санкциям против Москвы призывает ряд законодателей конгресса США из Республиканской партии и советников президента США.

По словам Трампа, администрация США не идет на ужесточение антироссийских санкций, поскольку Вашингтон все еще рассчитывает на развитие экономического партнерства с Москвой. Однако в последнее время его разочарование становится «все более серьезным», пишет Reuters со ссылкой на помощников президента.

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