NBC: «Ястребы» могут заставить Трампа ввести санкции против РФ

NBC: «Ястребы» могут заставить Трампа ввести санкции против РФ1
- 29.05.2025, 18:10
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У президента США может не остаться выбора.
Сторонники «ястребиной» позиции против Москвы в США могут вынудить президента Дональда Трампа пойти на новые санкции против России, сообщает NBC News.
«У него может не остаться выбора, если ястребы в сенате по отношению к России добьются своего и примут двухпартийный законопроект, включающий 500-процентную пошлину для покупателей российского экспорта, включая нефть», — говорится в материале.
По информации Reuters, к санкциям против Москвы призывает ряд законодателей конгресса США из Республиканской партии и советников президента США.
По словам Трампа, администрация США не идет на ужесточение антироссийских санкций, поскольку Вашингтон все еще рассчитывает на развитие экономического партнерства с Москвой. Однако в последнее время его разочарование становится «все более серьезным», пишет Reuters со ссылкой на помощников президента.