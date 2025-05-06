Маркетплейс Ozon ввел новшество для покупателей в Беларуси

Маркетплейс Ozon ввел новшество для покупателей в Беларуси1
- 6.05.2025, 19:51
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Многим оно понравится.
Маркетплейс «Ozon Беларусь» запустил услугу постоплаты. Теперь покупатели в нашей стране могут оплачивать большинство товаров категории Fashion («Мода») после примерки в пунктах выдачи заказов, сообщили в пресс-службе компании.
«Новая услуга значительно улучшит клиентский опыт и приведет к росту числа заказов», — говорится в сообщении.
Постоплата уже доступна в Беларуси и действует при заказе товаров в пункты выдачи Ozon. Новая услуга распространяется на товары со специальной меткой «Оплата при получении» — она охватывает до 80% ассортимента категории Fashion, включая одежду, обувь, головные уборы, перчатки, ремни, галстуки, женские сумки, мужские клатчи и другие аксессуары. Всего постоплата распространяется на более 15 млн товаров.
Чтобы воспользоваться постоплатой, при оформлении заказа нужно выбрать способ оплаты «Оплатить после получения» и указать банковскую карту: средства будут списаны только после подтверждения выкупа товара в пункте выдачи Ozon. Если в заказе присутствуют товары из категории постоплаты и другие товары, они оплачиваются раздельно: стоимость товаров с предоплатной системой спишется сразу, а с постоплатной — после получения заказа.
Общая стоимость товаров, которые можно оплатить при получении, зависит от истории взаимодействия покупателя с маркетплейсом. Базовый лимит постоплаты составляет 800 рублей и увеличивается с каждым выкупленным заказом.