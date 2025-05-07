Видеофакт: в Добруше бобр пришел в поликлинику 4 7.05.2025, 21:16

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«Пациент» уснул у входа.

Утром 6 мая в Добруше бобр забрел на улицу князя Паскевича, где находится детский сад №4 и районная поликлиника. Необычного «пациента» заметили работники детсада около семи утра.

Как пишет «Добрушскі край», животное выглядело спокойным, но сбитым с толку. Попытки направить бобра обратно к воде не увенчались успехом — зверек обосновался у крыльца поликлиники и, по словам свидетелей, устроился поспать.

Спасать ситуацию вызвались сотрудники «Добрушского коммунальника». Им удалось аккуратно отловить бобра и вернуть его в привычную среду — к реке. По предварительным оценкам, животное не пострадало и чувствует себя хорошо.

Причины, по которым бобр оказался в центре города, не уточняются. Возможной причиной могло стать весеннее половодье или строительство, нарушившее его привычное место обитания.

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