«Лукашенко крайне уязвим»4
- 9.05.2025, 18:53
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Любой ветерок отправит его в небытие.
Визит Лукашенко в Москву прошел по без денег, без встреч. Трясущаяся голова и новый формат унижения абсолютно бесплатно, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».
Синепалому пришлось сидеть в компании премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Зря только парад в Минске переносил с расчетом на более длительный и успешный визит.
Номенклатуре и бизнесу пора понять, что Синепалыйуже не решает вопросы с Путиным. Особенно финансовые. Настали новые времена, гораздо более опасные.
Диктатура, лишённая финансов и внешней поддержки,крайне уязвима. Любой ветерок с Востока или с Запада в состоянии отправить ее в небытие. Однако отметим, что Западу всё ещё неинтересно. Так что реальный игрок только один.
Подарок США, сделанный после неудачного визита в Волгоград, маленький и запоздалый. Для создания хоть какого-то поля для маневра нужны более широкие жесты. И то не факт, что помогут.