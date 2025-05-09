«Лукашенко крайне уязвим» 4 9.05.2025, 18:53

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Любой ветерок отправит его в небытие.

Визит Лукашенко в Москву прошел по без денег, без встреч. Трясущаяся голова и новый формат унижения абсолютно бесплатно, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».

Синепалому пришлось сидеть в компании премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Зря только парад в Минске переносил с расчетом на более длительный и успешный визит.

Номенклатуре и бизнесу пора понять, что Синепалыйуже не решает вопросы с Путиным. Особенно финансовые. Настали новые времена, гораздо более опасные.

Диктатура, лишённая финансов и внешней поддержки,крайне уязвима. Любой ветерок с Востока или с Запада в состоянии отправить ее в небытие. Однако отметим, что Западу всё ещё неинтересно. Так что реальный игрок только один.

Подарок США, сделанный после неудачного визита в Волгоград, маленький и запоздалый. Для создания хоть какого-то поля для маневра нужны более широкие жесты. И то не факт, что помогут.

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