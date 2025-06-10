Трамп потроллил Грету Тунберг 2 10.06.2025, 10:00

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Накануне экоактивистку задержали израильские военные.

Американский президент Дональд Трамп высмеял климатическую активистку Грету Тунберг после того, как Израиль перехватил лодку, на которой она направлялась в сектор Газа.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает The Hill.

Журналисты попросили прокомментировать недавний инцидент с Тунберг, лодка которой была перехвачена израильскими военными, когда она и еще несколько активистов направлялись в сектор Газа.

«Она странный человек. Она молодая, злая женщина», – ответил американский президент.

По его мнению, активистка «безусловно, отличается от других». Лидер США посоветовал ей записаться на курсы по управлению гневом.

«Я думаю, ей нужно записаться на курсы по управлению гневом. Это мой главный совет для нее», – добавил Трамп.

Накануне стало известно, что судно с Тунберг Madlee, которое направлялось в сектор Газа, буксируется израильским флотом в Израиль после того, как на него высадились военные.

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