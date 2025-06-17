Популярную модель VW превратили в самый доступный кроссовер Audi 1 17.06.2025, 10:00

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Фото: Audi

В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

Новая Audi Q3 2026 модельного года на базе популярной модели VW Tiguan станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Автомобиль рассекретили официально со всеми подробностями.

Модель Audi Q3 3 поколения займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. Подробности о машине стали известны Motor1.

Фото: Audi

Новый кроссовер Audi Q3 2026 модельного года ранее отправился на тесты, в ходе которых машину старались скрывать. Теперь секретов в дизайне не осталось. Автомобиль совсем не похож на предшественника, но напоминает другие новые кроссоверы Audi.

Фото: Audi

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО. Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой.

Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488 л в базовой конфигурации. И 1386 л, если сложить спинки задних кресел. Буксировочные возможности ограничены 2100 кг.

Двигатели Audi Q3 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

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