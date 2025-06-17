Цены нефти выросла почти на 5% 17.06.2025, 22:26

Сорт Brent вновь превысил отметку $76 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на пике в 21:41 по Минску на 4,62% и поднялась до $76,62 за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне нового витка эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Так, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки дислокации других боевых самолетов из-за обмена ударами между Израилем и Ираном.

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