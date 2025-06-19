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В ГУР раскрыли детали ликвидации предателя Украины Грицая

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  • 19.06.2025, 9:01
  • 4,476
В ГУР раскрыли детали ликвидации предателя Украины Грицая

«Придем к каждому тихо или громко».

18 июня стали известны детали ликвидации Михаила Грицая, предавшего Украину и перешедшего на сторону оккупантов.

Бывший глава ячейки партии «Социалистическая Украина», получивший из рук российских захватчиков должность мэра Бердянска, был застрелен из пистолета с глушителем.

Об этом источник из ГУР Минобороны рассказал РБК-Украина.

По словам собеседника СМИ, в тех областях Украины, которые контролирует враг, остается множество предателей, подобных Грицаю, все они - цели ГУР.

«Придем к каждому и прекратим их преступную деятельность любым способом: с глушителем и без, тихо и громко, но всегда эффективно», - пообещал источник в разведке.

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