В ГУР раскрыли детали ликвидации предателя Украины Грицая

В ГУР раскрыли детали ликвидации предателя Украины Грицая1
- 19.06.2025, 9:01
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«Придем к каждому тихо или громко».
18 июня стали известны детали ликвидации Михаила Грицая, предавшего Украину и перешедшего на сторону оккупантов.
Бывший глава ячейки партии «Социалистическая Украина», получивший из рук российских захватчиков должность мэра Бердянска, был застрелен из пистолета с глушителем.
Об этом источник из ГУР Минобороны рассказал РБК-Украина.
По словам собеседника СМИ, в тех областях Украины, которые контролирует враг, остается множество предателей, подобных Грицаю, все они - цели ГУР.
«Придем к каждому и прекратим их преступную деятельность любым способом: с глушителем и без, тихо и громко, но всегда эффективно», - пообещал источник в разведке.