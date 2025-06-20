Фальшивый прецедент Путина 1 Дмитрий Колезев

20.06.2025, 10:12

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Как Кремль извращает международное право.

Путин встречался с редакторами зарубежных информагентств. Момент, который меня заинтересовал, — «легалистская» версия обоснования нападения на Украину. Путин попытался обосновать агрессию правом народов на самоопределение — дескать, отделение «ДНР» и «ЛНР» соответствовало Уставу ООН, и вся последующая цепочка строго соответствует международному праву. И еще добавил самонадеянно: «Скажите, где я ошибся, на каком шаге я допустил ошибку? Вы не найдёте её просто – её нет».

На самом деле, Путин не впервые прибегают к этому аргументу — ровно год назад, на ПМЭФ-2024, он уже доказывал обоснованность агрессии схожим образом. Тогда я делал разбор, почему это обоснование не заслуживает доверия, у меня выходил про это ролик. Давайте, раз уж Путин сам просит найти ошибку, сделаем это еще раз.

Итак, Путин говорит: есть право народов на самоопределение, вот народ Донбасса и самоопределился в пользу независимости. Украина же попыталась вернуть «ЛДНР» силой, чем и спровоцировала войну — а Россия её сейчас пытается закончить. Мол, вы же (то есть Запад) сами так действовали при провозглашении независимости Косова:

«Есть решение Международного суда ООН, согласно которому, это был прецедент, созданный Косово, Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям»

Прав ли здесь Путин? В 2008–2010 годах МС ООН по ходатайству Сербии действительно разбирал щекотливый вопрос, соответствует ли одностороннее провозглашение Косова международному праву. 22 июля 2010-го судьи (десятью голосами против четырёх) в консультативном заключении постановили: да, декларация независимости Косова не нарушает международного права.

Однако заявление Путина, что судьи ООН дали всем регионам всех стран мира право на произвольную сецессию, — неправда. В оригинальном тексте такого положения нет. Во-первых, судьи разбирали не легитимность Косова как государства, а конкретно его декларацию независимости. Во-вторых, МС ООН тогда прямо оговорил, что разбирает проблему именно этого балканского края, а не сепаратизма как такого.

В-третьих, из самого названия документа пятнадцатилетней давности ясно, что это консультативное заключение не носит универсального характера и потому не может служить прецедентом для решения других конфликтов. Наконец, даже в самой косовской декларации прямо прописано, что их отделение от Белграда — «особый случай, возникший в результате несогласованного распада социалистической Югославии».

Желание Путина выдать Донбасс за русское Косово понятно. Независимость Приштины к 2025-му признаёт уже больше половины членов ООН, а чем наши «ЛДНР» хуже?

Но Косово и «ЛДНР» — действительно два разных явления. Спор за Косово — сложнейший конфликт, чьи корни уходят во времена даже не Османской, а ещё Римской империи. В то время как «народные республики» — скорее продукт кремлёвских политтехнологов в отместку за Евромайдан. Да, с односторонним провозглашением Приштиной независимости можно спорить, но как раз именно оно окончательно завершило горячую фазу косовского конфликта. А с Донбассом вышло всё ровно наоборот — беды у его жителей начались, как раз когда в Москве решили, что это часть «Русского мира», и направили туда разномастных «отпускников» и искателей приключений.

И если Косово ни Албания, ни какая-либо другая страна не забрала себе, то «ЛДНР» уже скоро три года как вписаны в российскую конституцию. Как и Запорожье с Херсонщиной, где вообще никаких «народных республик» не было и которые просто повезло частично оккупировать в первые дни вторжения. Спекулируя здесь на праве народов на самоопределение, Путин по факту защищает своё личное право отбирать чужие земли у других государств.

Ну и не стоит забывать вот о чем: МИД РФ до сих пор признаёт Автономный край Косово и Метохия неотъемлемой частью Республики Сербия. То есть Владимир Путин, апеллируя в своей политике к косовскому прецеденту, заведомо ссылается на акт сецессии, который считает незаконным его собственное государство.

Дмитрий Колезев, Telegram

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