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Путин: Куда ступает нога русского солдата – то наше

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  • 20.06.2025, 21:01
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Путин: Куда ступает нога русского солдата – то наше

Диктатор РФ снова угрожает Украине.

Диктатор России Владимир Путин прокомментировал продвижение российских военных в Украине и не исключил «взятия» Сум. Свои заявления он сделал 20 июня, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, его цитирует российское информационное агентство РБК.

«У нас есть старинное – не поговорка, не притча, а правило: куда ступает нога русского солдата – то наше», – ответил Путин на вопрос о войсках РФ на украинских территориях.

Также он заявил, будто РФ на разных этапах предлагала Украине «остановиться и договариваться», предупреждая Киев, что «хуже будет».

В ответ на вопрос о предполагаемых «зонах безопасности» в Сумской области глава Кремля заявил, что не исключает попытки захватить Сумы.

«В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 км, где-то там 8, 10, 12 км. Дальше город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», – сказал Путин.

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