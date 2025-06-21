У берегов Сицилии подняли затонувшую британскую суперъяхту
- 21.06.2025, 17:47
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На ее борту находился британский миллиардер.
Спасатели подняли затонувшую суперъяхту Майка Линча на поверхность и начали откачивать из нее воду в субботу, 21 июня, – через 10 месяцев после того, как она затонула у берегов Сицилии, унеся жизни британского технологического магната, его дочери-подростка и еще пяти человек.
Об этом написало агентство Reuters.
Работы возобновились на рассвете 21 июня – для подъема 56-метровой яхты Bayesian с глубины использовали один из самых мощных морских кранов в Европе.
Верхние палубы выглядели сильно поврежденными, а синий корпус был покрыт слоем ила.
Яхту будут держать в поднятом положении в течение выходных для проведения осмотра и подготовки, отметили в компании TMC Marine, которая руководит операцией.
К работе были привлечены нидерландские специалисты Hebo Maritiemservice, которые осуществили подъем яхты с глубины 50 метров.