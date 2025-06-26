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Для россиян разработали способ выращивания картошки в квартирах после подорожания почти на 200%

  • 26.06.2025, 19:23
Для россиян разработали способ выращивания картошки в квартирах после подорожания почти на 200%

«Ноу-хау» представили в Российской академии наук.

В Российской академии наук придумали, как быстро выращивать картофель в домашних условиях. «Ноу-хау» представили ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН, пишет «РИА Новости». По их словам, метод не требует дорогих реагентов и специального оборудования. «Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка», — рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.

Он не уточнил, в чем именно заключается суть инновации, однако подчеркнул, что технология позволяет получить достаточное количество клубней в короткие сроки. В РАН также отметили, что человеку хватает 600 грамм картофеля в день, чтобы полностью удовлетворить потребность в витаминах. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года картофель стал самым подорожавшим продуктом — цены на него взлетели почти на 92%. Товар становится все менее доступным, из-за чего россияне переходят на макароны и крупы. К концу мая картофель подорожал уже на 173% год к году — это максимум за 23 года доступной официальной статистики. Его средняя розничная цена достигла 91,77 рубля за 1 кг.

Из-за угрозы дефицита картофеля с января 2025 года правительство открыло беспошлинный ввоз из «дружественных» стран, а в апреле вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести временное госрегулирование розничных цен на продукт.

26 мая вопрос об обеспечении россиян картофелем прозвучал на встрече диктатора РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов. Он призвал делать закупки в Беларуси, поскольку «там большие специалисты по картошке», однако эта страна столкнулась с аналогичной проблемой из-за неурожая, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

Согласно майским данным Россельхознадзора, импорт картофеля из Беларуси с начала 2025 года снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32 тыс. тонн. При этом общий объем ввоза корнеплода в Россию вырос более чем втрое и достиг 548 тыс. тонн. Основными поставщиками были Египет и Китай.

В России из-за заморозков и засухи в прошлом году собрали 7,3 млн тонн картофеля — на 1,2 млн тонн меньше, чем годом ранее. При этом внутреннее потребление глава Минсельхоза Оксана Лут оценивала в 8 млн тонн.

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