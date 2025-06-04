Речицкие спасатели подтвердили пролет российского дрона над городом
- 4.06.2025, 15:29
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Ударный дрон летел над городом на низкой высоте.
В Речицком райотделении по чрезвычайным ситуациям подтвердили пролет российского ударного дрона над городом на низкой высоте. Официальных комментариев на этот счет до сих пор нет, передает «Еврорадио».
Происшествие случилось в воскресенье, 1 июня. Сотни горожан стали свидетелями, как над центром города между 9-ю и 10-ю часами утра летал и маневрировал ударный дрон.
Издание «Флагшток» позвонило спасателям от имени местного жителя, чтобы спросить, почему ведомство не сообщило об угрозе.
«Это дело не спрогнозируешь, и информировать предварительно здесь никак не получится. И тогда никто не пострадал, он просто летал», — ответили в МЧС. На вопрос, почему не включили сигнал воздушной опасности, дежурный МЧС заявил: «Если будет необходимость, все будет включаться». И добавил, что тревогу включат по команде.
Куда делся дрон, летавший над Речицей 1 июня, в МЧС не ответили — такими данными, мол, не располагают.
В отделе идеологической работы райисполкома заявили, что о беспилотнике ничего не видели и не слышали.