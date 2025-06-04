закрыть
4 июня 2025, среда, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Речицкие спасатели подтвердили пролет российского дрона над городом

  • 4.06.2025, 15:29
  • 1,334
Речицкие спасатели подтвердили пролет российского дрона над городом

Ударный дрон летел над городом на низкой высоте.

В Речицком райотделении по чрезвычайным ситуациям подтвердили пролет российского ударного дрона над городом на низкой высоте. Официальных комментариев на этот счет до сих пор нет, передает «Еврорадио».

Происшествие случилось в воскресенье, 1 июня. Сотни горожан стали свидетелями, как над центром города между 9-ю и 10-ю часами утра летал и маневрировал ударный дрон.

Издание «Флагшток» позвонило спасателям от имени местного жителя, чтобы спросить, почему ведомство не сообщило об угрозе.

«Это дело не спрогнозируешь, и информировать предварительно здесь никак не получится. И тогда никто не пострадал, он просто летал», — ответили в МЧС. На вопрос, почему не включили сигнал воздушной опасности, дежурный МЧС заявил: «Если будет необходимость, все будет включаться». И добавил, что тревогу включат по команде.

Куда делся дрон, летавший над Речицей 1 июня, в МЧС не ответили — такими данными, мол, не располагают.

В отделе идеологической работы райисполкома заявили, что о беспилотнике ничего не видели и не слышали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров