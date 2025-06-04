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Российский дрон пролетел прямо над центром Речицы

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  • 4.06.2025, 10:41
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Российский дрон пролетел прямо над центром Речицы

В Беларусь залетело рекордное количество БПЛА.

Ночь и утро 1 июня стали рекордными по количество залетевших в Беларусь БпЛА с территории Украины во время российской массированной атаки. После относительного затишья весны 2025 года первый день лета заставил вспомнить о проблеме российских беспилотников, которая наблюдалась осенью и зимой 2024–2025 годов. Тогда беспилотники массово пролетали через белорусские города, иногда взрываясь в городской черте, пишет «Флагшток».

Так произошло и в первый день лета. В тот день украинский мониторинговый канал Рында Мониторит зафиксировал с 3 часов ночи до 9 часов утра 10 залетов БпЛА на территорию Гомельщины. Реальное их число может оказаться больше.

Первыми услышали неприятный звук бензинового двигателя жители южных окраин Гомеля около 3:40.

С 5 до 6 часов беспилотник слышали в нескольких населенных пунктах Мозырского и Ельского районов.

Затем, около 8:30 два дрона пролетели в западном направлении через город Калинковичи. Вероятно, один из летательных аппаратов упал в Петриковском районе.

Около 8 часов утра 2 беспилотника пролетели над Ельском. Их дальнейший путь известен — дроны примерно в 8:35 пересекли белорусскко-украинскую границу и продолжили движение в направлении украинского Овруча. Это время зафиксировано в сводке украинского мониторингового канала Рында Мониторит.

Больше всего шума наделал беспилотник в Речицком районе. БпЛА не только пролетал над районом и центром Речицы, но и маневрировал, меняя направление на низкой высоте. Свидетелями этому стали сотни людей с 9 до 10 часов утра.

Примечательно, что в светлое время несколько наблюдателей опознали характерный треугольный силуэт дрона и идентифицировали его как «Шахед/Герань». При этом в некоторых случаях летающие аппараты были окрашены черной краской, в некоторых — дроны были светлые.

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