Археологи раскопали загадочный вход в Заславский замок 1.07.2025, 7:57

Фотофакт.

Возможный вход в подземный ход на Заславском замке в понедельник открылся археологам, сообщил телеграм-канал Института истории.

Ученые Института истории НАН Беларуси совместно с Минским облисполкомом, Заславским горисполкомом и другими заинтересованными уже около месяца ведут раскопки под руководством Ивана Спирина.

Несмотря на частые дожди, работа по раскрытию подземного хода в древней насыпи Заславля продолжалась.

Ранее сообщалось, что на территории Заславского замка начались большие археологические раскопки. Одна из заявленных целей — изучить загадочный подземный ход, который был найден еще в 1970-х годах, но до сих пор не исследован.

Этот ход впервые обнаружил еще в советские времена археолог Георгий Штыхов. Тогда его частично расчистили: ширина хода составляет около 80 сантиметров, высота — около 1 метра 20 сантиметров. Однако одна из стен была повреждена, поэтому дальнейшие исследования прекратили.

Сейчас команда археологов, волонтеров и студентов стремится выяснить, каково было назначение этого подземного хода. Как объяснил Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, ход может быть как подземным коридором, так и дренажной системой или секретным лазом.

Исследования проходят на западной части замка — около замковых ворот XVI века, через которые ранее в него входили княжеские дружины и купеческие караваны. Планируется завершить работу к концу июня, но сроки могут сдвинуться из-за погоды или находок.

Если удастся точно определить назначение подземного хода и условия позволят, этот объект может стать открытым для посетителей.

Заславский замок был построен в XVI веке. Сейчас на его месте сохранились Спасо-Преображенская церковь, руины замковый ворот, валы и рвы.

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