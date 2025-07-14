Под Минском мотоциклист врезался в лося 14.07.2025, 22:21

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Водитель скончался на месте.

Ночью 14 июля на трассе М-2 «Минск — Национальный аэропорт» произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и дикого животного. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по направлению к Минску на 23-м километре автодороги, столкнулся с лосем, выбежавшим на проезжую часть.

От полученных травм водитель скончался на месте. Его пассажир, 33-летний мужчина, госпитализирован.

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