Под Минском мотоциклист врезался в лося
- 14.07.2025, 22:21
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Водитель скончался на месте.
Ночью 14 июля на трассе М-2 «Минск — Национальный аэропорт» произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и дикого животного. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Минской области.
По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по направлению к Минску на 23-м километре автодороги, столкнулся с лосем, выбежавшим на проезжую часть.
От полученных травм водитель скончался на месте. Его пассажир, 33-летний мужчина, госпитализирован.