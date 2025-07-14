закрыть
14 июля 2025, понедельник, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском мотоциклист врезался в лося

  • 14.07.2025, 22:21
  • 2,318
Под Минском мотоциклист врезался в лося

Водитель скончался на месте.

Ночью 14 июля на трассе М-2 «Минск — Национальный аэропорт» произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и дикого животного. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по направлению к Минску на 23-м километре автодороги, столкнулся с лосем, выбежавшим на проезжую часть.

От полученных травм водитель скончался на месте. Его пассажир, 33-летний мужчина, госпитализирован.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников