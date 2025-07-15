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Небесная кара обрушилась на Подмосковье

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  • 15.07.2025, 8:59
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Небесная кара обрушилась на Подмосковье

Молния вызвала пожары и блэкаут.

В понедельник, 14 июля, сильный шторм с молниями ударил по Москве и Подмосковью, вызвав масштабные пожары и перебои с электроснабжением в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

В понедельник, 14 июля, на Москву и область обрушился сильный шторм. Параллельно с ним свою силу продемонстрировали и молнии, вызвав ряд масштабных пожаров и даже блэкаут в Подмосковье.

Пожары из-за молнии

Самая серьезная ситуация произошла в селе Алексино, что в Истринском районе, где молния попала в роутер, что вызвало мощный пожар. По данным МЧС Московской области, площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

Люди успели эвакуироваться, но домашние любимцы - трое котов погибли, а собака породы хаски пропала без вести.

В то же время другая молния ударила в двухэтажный дом в районе Кунцево, недалеко от метро «Мякинино». Там загорелись мансарда и первый этаж, а дым был виден из разных частей района.

Блэкаут из-за молнии

В ночь на 15 июля молния оставила без света несколько домов в подмосковной Дубне. По словам очевидцев, удар пришелся в подстанцию, расположенную неподалеку.

На опубликованных кадрах видно, как сразу после попадания молнии в домах на проспекте Боголюбова выключается свет.

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