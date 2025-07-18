На совещании у Лукашенко произошла перепалка с участием чиновников 18.07.2025, 18:10

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Позже гневной тирадой разразился и сам диктатор.

На селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, которое 18 июля собрал Александр Лукашенко, произошла перепалка. Глава Комитета госконтроля Василий Герасимов заявил, что витебские чиновники скрыли от него информацию о кадровом дефиците в сельском хозяйстве, те возразили, что это неправда. Сам Лукашенко разразился гневной тирадой и поручил председательнице «совета республики» Наталье Кочановой разобраться в ситуации, передает «Зеркало».

Во время доклада Александру Лукашенко глава Комитета госконтроля Василий Герасимов заявил, что «отдельные облисполкомы решили кадровый дефицит элементарно просто»:

— Так, райисполкомы Витебской области отчитались Левковичу Сергею Викторовичу, первому замгубернатора, о том, что все комбайны укомплектованы. Он в свою очередь запретил давать любую информацию Комитету госконтроля. Вместе с тем в области не хватало 615 механизаторов, из которых на 14 июля прибыло лишь 168 — это пятая часть. В том числе комбайнеров 43 — это 30 процентов, — сообщил глава ведомства.

Лукашенко этому заявлению удивился:

— Не понял, как это вам могли запретить не дать информацию? И где этот чинуша, который не дал вам информацию?

Герасимов уточнил, что «первый зам запретил своим подчиненным давать нам информацию в устной форме». На это Лукашенко поинтересовался, «где этот первый зам» и «почему он у вас с наручниками не ходит по Минску или не находится в местах не столь отдаленных».

Здесь в разговор вступил глава Витебского облисполкома Александр Субботин, участвовавший в совещании по видеосвязи, по левую руку от которого помещался тот самый первый зам Сергей Левкович.

Субботин резко возразил Герасимову, заявив, что озвученные им обвинения — неправда:

— Вся информация в любом доступе, в любом формате. Мы ничего не скрываем, даже, может, показываем больше, чем нужно.

Лукашенко поручил Кочановой разобраться, как на самом деле обстоят дела с аграрными кадрами в Витебской области.

— Ну ясно, не дали информацию какому-то областному вашему руководителю. Ну так там есть губернатор, вот он говорит — неправда. Ну, а вы к губернатору обратились? — спросил он Герасимова.

— Я информацию взял, но некоторые думают, что, если они будут что-то скрывать, ситуация в области улучшится. Я информацию найду в любом случае, — заверил глава КГК.

Лукашенко поручил Герасимову «принимать самые жестокие решения», если правота чиновника подтвердится. И следом отчитал:

— Надо делать все корректно, решать вопросы без всяких там жалоб и прочее. Раз тебе какой-то чиновник не дал информацию, я бы уже задумался над подчиненным: чего же ему не дают информацию? Он должен работать так, чтобы даже до вас не доводить эти вопросы.

— Подчиненный информацию нашел, и дело не в этом факте. Чтобы было понятно, что такими путями картину не исправишь. Вот в чем суть. И все эти приписки, искажения информации ни к чему хорошему не ведут, потому что мы потом принимаем неправильные решения, — стоял на своем Герасимов.

Однако Лукашенко на это заявил, что «уборка только-только началась» и «неисправности рознь — может быть, просто шестеренка какая-то вовремя не пришла, но это мелочь»:

— Понимаете, надо при оценке видеть объем, масштаб недоработок. Не надо вот просто так — «плохо и все». <…> Надо анализировать и делать соответствующие выводы, — добавил диктатор.

Закончил он свою тираду просьбой «передать Комитету госконтроля, работникам нашим на местах, чтобы они были очень аккуратными. Не надо ходить, рвать на себе рубашку и кричать, что я тут главный начальник».

Отметим, ранее на том же совещании Комитет государственного контроля, Генпрокуратура и МВД пожаловались Лукашенко, что в некоторых регионах плохо подготовились к уборочной кампании — например, стоят неисправными и зерноуборочные комбайны, и зерносушильные комплексы.

— Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств республики. При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали из-за отсутствия запасных частей и механизаторских кадров. В ряде сельхозорганизаций не подготовлены склады для приемки урожая. Не везде должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Опять же, никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть, — посетовал Лукашенко.

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