В Гомельской области приготовили огромный хот-дог 2 20.07.2025, 14:47

В начинку вошла не только трехметровая сосиска.

На фестивале народного юмора «Автюки-2025» в Калинковичском районе Гомельской области для посетителей приготовили огромный трехметровый хот-дог.

Представители Калинковичского мясокомбината, ответственного за приготовление гигантского блюда, рассказали, что по их мнению это «самый вкусный хот-дог».

По их словам, в начинку вошли не только трехметровая сосиска, но и свежие овощи, а также фирменные соусы. При этом точный рецепт создатели раскрывать не стали, назвав его «маленькой тайной», пишет БелТА.

Продегустировать блюдо мог любой желающий, став в очередь.

Какая длина у самого большого хот-дога в мире?

Самый длинный в мире хот-дог — мировой рекорд, установленный в 2001 году. Действующий мировой рекорд Гиннесса был установлен в Парагвае в июле 2011 года, когда длина хот-дога составила 203,8 метра.

Однако есть информация, что компания Sara Lee Corp. изготовила хот-дог длиной 1996 футов 608 м в честь летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Но Книга рекордов Гиннесса не упоминает этот рекорд ни в одной из своих публикаций по состоянию на 2006 год.

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