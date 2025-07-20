В Гомельской области приготовили огромный хот-дог

В Гомельской области приготовили огромный хот-дог2
- 20.07.2025, 14:47
В начинку вошла не только трехметровая сосиска.
На фестивале народного юмора «Автюки-2025» в Калинковичском районе Гомельской области для посетителей приготовили огромный трехметровый хот-дог.
Представители Калинковичского мясокомбината, ответственного за приготовление гигантского блюда, рассказали, что по их мнению это «самый вкусный хот-дог».
По их словам, в начинку вошли не только трехметровая сосиска, но и свежие овощи, а также фирменные соусы. При этом точный рецепт создатели раскрывать не стали, назвав его «маленькой тайной», пишет БелТА.
Продегустировать блюдо мог любой желающий, став в очередь.
Какая длина у самого большого хот-дога в мире?
Самый длинный в мире хот-дог — мировой рекорд, установленный в 2001 году. Действующий мировой рекорд Гиннесса был установлен в Парагвае в июле 2011 года, когда длина хот-дога составила 203,8 метра.
Однако есть информация, что компания Sara Lee Corp. изготовила хот-дог длиной 1996 футов 608 м в честь летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Но Книга рекордов Гиннесса не упоминает этот рекорд ни в одной из своих публикаций по состоянию на 2006 год.