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Стартап белоруса в сфере ИИ оценен в 18 миллиардов долларов

  • 20.07.2025, 16:58
Стартап белоруса в сфере ИИ оценен в 18 миллиардов долларов

Компанией разрабатывается альтернатива поисковика Google.

Белорус привлек 18 миллиардов долларов, в которые оценивают его стартап, связанный с искусственным интеллектом. Речь идет об ИИ-стартапе Perplexity, основанном белорусом Денисом Ярацом, сообщает Bloomberg.

Недавно компанией белоруса были привлечены новые инвестиции в продолжение майского раунда. Основанный в 2022-м белорусом и его двумя американскими партнерами Perplexity в конце весны привлек 500 миллиардов, достигнув 14 миллиардов долларов.

Напомним, компанией разрабатывается альтернатива Google на базе искусственного интеллекта.

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