Ереван обсуждает с Баку условия роспуска Минской группы ОБСЕ 21.07.2025, 18:23

Минская группа была создана в 1992 году для урегулирования в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан активно обсуждают условия роспуска Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию в Нагорном Карабахе, сообщила в понедельник, 21 июля, Назели Багдасарян — пресс-секретарь армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Что касается роспуска механизмов Минской группы и возможного предподписания мирного соглашения, то это понятная повестка дня для Республики Армения, и в настоящее время ведутся активные обсуждения условий, при которых это может произойти», - сказала она агентству «Арменпресс».

Азербайджан за роспуск Минской группы ОБСЕ

Минская группа ОБСЕ создана в 1992 году для урегулирования в Нагорном Карабахе. Сопредседатели группы — Россия, США и Франция. В нее также входят Германия, Беларусь, Италия, Турция, Финляндия, Швеция, а также сами Азербайджан и Армения.

Роспуск Минской группы ОБСЕ — одно из двух предварительных условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией. Пашинян, выступая в парламенте в апреле, предложил Баку одновременно подписать и мирное соглашение, и заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ. Ее деятельность фактически приостановлена с 2022 года, так как ее сопредседатели прекратили взаимодействие.

Вторым условием азербайджанская сторона называет изменение Конституции Армении и исключение из ее статьи 1 ссылки на Декларацию независимости, принятую в 1990 году. В начале этой декларации имеется отсылка к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 года. Баку считает это территориальными претензиями, что категорически отрицает Ереван.

«Что касается вопроса, связанного с Конституцией, премьер-министр Республики Армения неоднократно заявлял, что если после подписания мирного соглашения Конституционный суд Республики Армения признает его противоречащим Конституции, то премьер-министр сам инициирует внесение изменений в Конституцию Республики Армения», - заявила Багдасарян.

Однако, по ее словам, на данный момент оснований для изменений нет, так как Конституционный суд Армении в сентябре 2024 года постановил, что в Конституции нет территориальных претензий к другим странам.

10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели прямые переговоры в Абу-Даби. По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог на пути к заключению мирного договора, согласованного еще в марте.

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