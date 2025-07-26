Максим Галкин заговорил на украинском языке

Максим Галкин заговорил на украинском языке4
- 26.07.2025, 12:43
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Он рассказал о желании приехать в Киев.
Известный российский юморист Максим Галкин на публике заговорил на украинском языке и рассказал о поддержке Украины.
Не секрет, что в начале полномасштабного вторжения он вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из РФ и осудили кровавую политику диктатора. Комик неоднократно высказывал свою позицию в сети, а на днях сделал это снова на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Так Максим вместе с Аллой Пугачевой дали комментарий украинскому СМИ. Во время общения Галкин признался, что изучает украинский язык, хотя на камеру немножко растерялся и пытался подбирать слова. Однако отметил, что постоянно следит за событиями, которые происходят в нашей стране. Более того, он намекнул, что хотел бы приехать в Киев с концертом, если это будет возможно.
«Я начал изучать украинский, но я не ожидал. Делаем, что можем, чтобы поддерживать. Это обязательно - приедем в Киев с концертом, если позволят», - подчеркнул Галкин в комментарии «Новости. LIVE».