Максим Галкин заговорил на украинском языке 4 26.07.2025, 12:43

2,712

Он рассказал о желании приехать в Киев.

Известный российский юморист Максим Галкин на публике заговорил на украинском языке и рассказал о поддержке Украины.

Не секрет, что в начале полномасштабного вторжения он вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из РФ и осудили кровавую политику диктатора. Комик неоднократно высказывал свою позицию в сети, а на днях сделал это снова на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Так Максим вместе с Аллой Пугачевой дали комментарий украинскому СМИ. Во время общения Галкин признался, что изучает украинский язык, хотя на камеру немножко растерялся и пытался подбирать слова. Однако отметил, что постоянно следит за событиями, которые происходят в нашей стране. Более того, он намекнул, что хотел бы приехать в Киев с концертом, если это будет возможно.

«Я начал изучать украинский, но я не ожидал. Делаем, что можем, чтобы поддерживать. Это обязательно - приедем в Киев с концертом, если позволят», - подчеркнул Галкин в комментарии «Новости. LIVE».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com