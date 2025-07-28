Ученые: На Земле появились «чужие» времена года 3 28.07.2025, 15:34

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Их создала не наша планета.

Времена года на протяжении всей истории воспринимались людьми, как стабильные, повторяющиеся отрезки времени. С ними связывали сельское хозяйство, культурные праздники и другие природные циклы.

По словам авторов нового исследования, времена года, какими мы их знаем, постепенно исчезают с лица Земли. Деятельность человека меняет саму Землю, поэтому устойчивые сезоны на ней также становятся непривычными и чужими, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

- В нашем исследовании мы показали, что на планете появляются новые времена года. Они совершенно новое явление для на нашей планеты и появились по вине человека, - пишут авторы исследования.

К примеру, в северных и экваториальных странах Юго-Восточной Азии появились «дымные сезоны». В это время, на протяжении нескольких недель, небо остается окутано дымом. По большей части это вызвано сжиганием растительности для того, чтобы расчистить землю от леса и разместить на этом месте сельскохозяйственные угодья.

Также на планете уже давно наблюдается ежегодный «мусорный сезон», во время которого приливные течения с ноября по март несет пластик к берегам острова Бали, Индонезия.

Кроме этого, некоторые из привычных времен года постепенно исчезают. Речь идет об изменившемся или вообще прекратившемся поведении мигрирующих животных. Например, сократившийся сезон размножения морских птиц на севере Англии.

Меняющийся климат также ставит под угрозу существование традиционных сезонов зимних видов спорта, на что влияет уменьшающее количество снега в Альпах.

Но пока самое распространенное явление - это «синкопированные времена года». В музыке синкопированный ритм означает смещение акцента с сильной доли такта на слабую. Синкопированные времена года означают более жаркое лето, мягкую зиму в умеренном климате. Также более частые и суровые экстремальные погодные явления.

На планете изменились даже такие сезонные события, как опадение листьев ил прилеты мигрирующих птиц.

«Мы были вынуждены ввести такой термин, как «аритмичные сезоны». Эта концепция заимствована из кардиологии, которая обозначает аномальные ритмы. В нашем случае, это ранняя весна или сезон размножения животных, долгое лето и вегетационный период, а также короткая зима и период спячки», - подытожили авторы исследования.

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