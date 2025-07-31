Обстрел РФ повредил «Бабий Яр»2
- 31.07.2025, 19:44
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Комплекс внесен в список памятников ЮНЕСКО.
В результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля повреждена Аллея праведников в мемориальном комплексе «Бабий Яр». Об этом пишет Jewish.news.
Комплекс внесен в список памятников ЮНЕСКО.
Это уже третий российский удар по территории мемориала с начала полномасштабного вторжения России в Украину, отмечает издание. Первый обстрел произошел 1 марта 2022 года, тогда погибли пять человек, в том числе ребенок.
«Удар по Аллее праведников расценивается как военное преступление против культурного наследия и памяти», – добавило издание.